Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 333,45 EUR nach oben.

Die Home Depot-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 333,45 EUR. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 333,45 EUR. Mit einem Wert von 333,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 8 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 23,59 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 13,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,12 USD.

Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 45,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

