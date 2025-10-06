DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,69 +2,1%Gold3.941 +1,4%
Aktienentwicklung

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Montagmittag seitwärts

06.10.25 12:05 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Montagmittag seitwärts

Die Aktie von Home Depot zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 338,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
338,30 EUR 1,80 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 338,50 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 339,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 336,45 EUR aus. Bei 336,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 544 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 17,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,28 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 45,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
