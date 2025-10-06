DAX24.391 +0,1%Est505.622 -0,5%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,58 +1,9%Gold3.940 +1,4%
Aktienkurs aktuell

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

06.10.25 09:27 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Home Depot zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Home Depot-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 335,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
337,50 EUR 1,00 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:04 Uhr die Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 335,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 335,65 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 335,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 293,10 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

