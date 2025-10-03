Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Home Depot-Kurs

Die Aktie von Home Depot zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 337,00 EUR.

Mit einem Wert von 337,00 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie um 11:40 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 337,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 336,75 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 336,75 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen