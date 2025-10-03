Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 337,10 EUR.

Um 09:13 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im BMN-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 337,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 337,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 337,20 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 1 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 22,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 293,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 12,83 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,12 USD.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

