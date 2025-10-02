Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot fällt am Abend

Aktie im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 338,20 EUR nach.

Die Home Depot-Aktie wies um 20:13 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 338,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 335,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 337,80 EUR. Bisher wurden heute 163 Home Depot-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 412,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 18,03 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 293,85 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,11 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,12 USD.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,28 Mrd. USD – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,00 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen