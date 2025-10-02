DAX24.301 +0,8%Est505.637 +1,0%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,41 ±-0,0%Gold3.868 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Wolfspeed A41JEH Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Home Depot im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Vormittag nach

02.10.25 09:29 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Vormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 338,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
337,45 EUR -2,50 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 08:54 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 338,75 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 337,15 EUR. Bei 338,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 20,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen