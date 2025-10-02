Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Vormittag nach

Home Depot im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 338,75 EUR ab.

Die Aktie verlor um 08:54 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 338,75 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 337,15 EUR. Bei 338,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 20,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

