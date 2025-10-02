Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Blick auf Home Depot-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 338,00 EUR.

Die Aktie verlor um 15:55 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 338,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 335,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 337,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 02.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 17,84 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 295,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 12,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,87 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,00 USD im Jahr 2026 aus.

