Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 335,65 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:41 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 335,65 EUR. In der Spitze büßte die Home Depot-Aktie bis auf 335,65 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 336,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 18,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,12 USD.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,00 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

