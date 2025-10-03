Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 338,10 EUR.

Die Aktie legte um 20:13 Uhr in der BMN-Sitzung 0,4 Prozent auf 338,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 338,10 EUR. Mit einem Wert von 337,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 142 Home Depot-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 4,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

