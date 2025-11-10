Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 322,95 EUR.
Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 322,95 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 322,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 320,80 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 448 Home Depot-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 27,79 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,30 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,00 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
