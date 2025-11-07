DAX23.551 -0,8%Est505.577 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Notierung im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagmittag nahezu unbewegt

07.11.25 12:04 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Home Depot zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 319,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
319,75 EUR 0,55 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:50 Uhr bei 319,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 321,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 319,00 EUR. Bei 321,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 164 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 22,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 13,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

