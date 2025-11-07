Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 320,60 EUR.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 320,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 320,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 320,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 28,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 8,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,60 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,00 USD fest.

