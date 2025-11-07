Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot präsentiert sich am Freitagabend stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 320,00 EUR.

Um 20:14 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 320,00 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 322,25 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 319,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 154 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 22,44 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,85 EUR). Mit Abgaben von 8,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 45,28 Mrd. USD gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

