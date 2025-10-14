DAX24.079 -1,3%Est505.507 -1,1%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,18 -4,8%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,75 -2,6%Gold4.132 +0,5%
So bewegt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

14.10.25 12:04 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Die Aktie von Home Depot hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 327,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
326,95 EUR -0,15 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Home Depot-Aktie ließ sich um 12:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 327,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 327,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 325,20 EUR aus. Bei 325,45 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 541 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 20,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 4,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

