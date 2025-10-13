DAX24.390 +0,6%Est505.578 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,61 +2,5%Gold4.074 +1,4%
Notierung im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagvormittag auf grünem Terrain

13.10.25 09:23 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagvormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 325,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
325,70 EUR 1,70 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 325,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 325,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 325,65 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 5 Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 10,00 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

In eigener Sache

