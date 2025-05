Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

Home Depot im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 334,05 EUR.

Die Home Depot-Aktie zeigte sich um 15:49 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 334,05 EUR an der Tafel. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 334,05 EUR zu. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 330,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 333,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,36 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,10 EUR am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,19 USD aus.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,64 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 39,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,42 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 20.05.2025 erwartet. Home Depot dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger treten schlussendlich den Rückzug an

Börse New York in Rot: Dow Jones-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus

Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach