Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

Index-Performance im Blick

Der Dow Jones verlor heute an Wert.

Am Dienstag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Verluste in Höhe von 0,38 Prozent auf 40.368,96 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 15,357 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,053 Prozent stärker bei 40.546,15 Punkten, nach 40.524,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 40.791,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 40.346,94 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 41.488,19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2025, lag der Dow Jones bei 43.221,55 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.04.2024, den Wert von 37.735,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 sank der Index bereits um 4,77 Prozent. Bei 45.054,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36.611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 1,35 Prozent auf 112,20 USD), American Express (+ 0,97 Prozent auf 257,86 USD), Goldman Sachs (+ 0,78) Prozent auf 507,89 USD), IBM (+ 0,69 Prozent auf 240,70 USD) und Home Depot (+ 0,48 Prozent auf 316,15 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-2,36 Prozent auf 155,52 USD), Caterpillar (-1,57 Prozent auf 293,43 USD), Amazon (-1,39 Prozent auf 179,59 USD), Sherwin-Williams (-1,21 Prozent auf 336,88 USD) und McDonalds (-1,14 Prozent auf 312,48 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 36.810.506 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,681 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net