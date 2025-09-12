DAX23.786 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,01 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagmittag mit Aufschlag

15.09.25 12:09 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 361,65 EUR.

Home Depot Inc., The
360,00 EUR 0,85 EUR 0,24%
Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 361,65 EUR zu. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 362,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 361,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 134 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 18,95 Prozent Luft nach unten.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

