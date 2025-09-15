Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 356,85 EUR.

Das Papier von Home Depot gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 356,85 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 356,85 EUR. Mit einem Wert von 360,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 12 Home Depot-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 15,48 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 45,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

