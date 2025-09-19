Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Home Depot

Kursentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 353,10 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 353,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 351,85 EUR. Bei 353,30 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 16,85 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 293,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,78 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

