Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot schiebt sich am Nachmittag vor

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 296,65 EUR.

Um 16:00 Uhr wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 296,65 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 296,65 EUR. Mit einem Wert von 291,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.024 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,12 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,61 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,18 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.11.2025. Das EPS belief sich auf 3,62 USD gegenüber 3,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 41,35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 40,22 Mrd. USD umgesetzt.

Am 24.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,56 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

