Kursverlauf

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell präsentiert sich am Abend stärker

16.09.25 20:24 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell präsentiert sich am Abend stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Honeywell. Zuletzt stieg die Honeywell-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 211,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
178,44 EUR -1,32 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 211,98 USD zu. Die Honeywell-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 213,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 211,68 USD. Bisher wurden heute 325.973 Honeywell-Aktien gehandelt.

Bei 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 14,40 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 179,47 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Honeywell-Aktie mit einem Verlust von 15,34 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Honeywell ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

