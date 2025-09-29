DAX23.862 +0,5%ESt505.524 +0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.165 -0,3%Nas22.549 -0,2%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,04 -0,9%Gold3.837 +0,1%
Aktienkurs im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Honeywell am Nachmittag zu

30.09.25 16:10 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Honeywell am Nachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Im NASDAQ-Handel gewannen die Honeywell-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
177,36 EUR 0,36 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 210,00 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Honeywell-Aktie bei 210,00 USD. Bei 208,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 55.202 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,48 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,47 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,54 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,50 USD ausgeschüttet werden.

Am 24.07.2025 hat Honeywell die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Honeywell 10,35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

