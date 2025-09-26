Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 209,44 USD an der Tafel.

Die Honeywell-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 209,44 USD an der Tafel. Der Kurs der Honeywell-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 210,22 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Honeywell-Aktie bis auf 208,49 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,95 USD. Der Tagesumsatz der Honeywell-Aktie belief sich zuletzt auf 344.745 Aktien.

Bei 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Honeywell-Aktie 15,78 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Honeywell-Aktie 16,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Honeywell seine Aktionäre 2024 mit 4,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 24.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,36 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,56 USD je Aktie in den Honeywell-Büchern.

