HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken HSBC am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HSBC. Die Aktionäre schickten das Papier von HSBC nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 71,78 USD.

Das Papier von HSBC befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 71,78 USD ab. Bei 71,77 USD markierte die HSBC-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 71,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 35.630 HSBC-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 71,57 USD. 0,29 Prozent Plus fehlen der HSBC-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 43,81 USD erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an HSBC-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,38 USD.

HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,90 USD je HSBC-Aktie.

