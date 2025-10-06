HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC tendiert am Montagabend südwärts

DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.963 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.964 +2,0%
So entwickelt sich HSBC

06.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von HSBC. Das Papier von HSBC befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 71,57 USD ab.

Der HSBC-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 71,57 USD. In der Spitze büßte die HSBC-Aktie bis auf 71,46 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 71,85 USD. Zuletzt wurden via New York 106.144 HSBC-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 71,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,00 Prozent Plus fehlen der HSBC-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,79 Prozent würde die HSBC-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,38 USD. Im Vorjahr hatte HSBC 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HSBC am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

HSBC dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,90 USD je HSBC-Aktie.

Redaktion finanzen.net

