HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

10.09.25 16:11 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von HSBC. Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das HSBC-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 67,92 USD. Die HSBC-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,07 USD an. Bei 67,66 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 96.152 HSBC-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,07 USD. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 42,38 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,37 USD. Im Vorjahr hatte HSBC 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HSBC am 30.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HSBC 1,75 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HSBC veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der HSBC-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,86 USD je HSBC-Aktie.

Redaktion finanzen.net

