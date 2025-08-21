DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.744 +2,1%Nas21.482 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,60 -0,1%Gold3.371 +1,0%
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
HSBC im Fokus

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC tendiert am Nachmittag fester

22.08.25 16:09 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC tendiert am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HSBC. Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die HSBC-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 65,51 USD zu. In der Spitze legte die HSBC-Aktie bis auf 65,56 USD zu. Bei 65,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 20.653 HSBC-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 65,77 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der HSBC-Aktie. Bei einem Wert von 42,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit Abgaben von 35,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,37 USD. Im Vorjahr erhielten HSBC-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier.

HSBC gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,57 Mrd. USD – ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HSBC 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die HSBC-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,85 USD je HSBC-Aktie.

Redaktion finanzen.net

