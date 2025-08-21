DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.639 +1,9%Nas21.503 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Abend auf grünem Terrain

22.08.25 20:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von HSBC. Zuletzt sprang die HSBC-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 65,78 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,30 EUR 0,08 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HSBC-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 65,78 USD. Die HSBC-Aktie legte bis auf 66,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 65,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 189.460 HSBC-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 66,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HSBC-Aktie 0,40 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,38 USD. Mit einem Kursverlust von 35,57 Prozent würde die HSBC-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 USD je HSBC-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HSBC am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,57 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HSBC einen Umsatz von 36,75 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den HSBC-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

