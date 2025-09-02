IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 239,57 USD abwärts.
Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 239,57 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 239,57 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,52 USD. Bisher wurden heute 68.898 IBM-Aktien gehandelt.
Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 296,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 19,09 Prozent niedriger. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,47 USD. Mit einem Kursverlust von 16,74 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,69 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,98 Mrd. USD im Vergleich zu 15,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
