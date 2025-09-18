IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Freitagnachmittag Boden gut

So bewegt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 266,00 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 267,49 USD. Bei 266,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 656.484 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 296,10 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 203,61 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,45 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,70 USD je IBM-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Am 23.07.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von IBM.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient