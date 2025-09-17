DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.153 +0,3%Nas22.470 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.646 -0,4%
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

18.09.25 20:25 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 263,92 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 263,92 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 264,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 258,86 USD. Bisher wurden heute 263.940 IBM-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 296,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 10,87 Prozent niedriger. Bei 203,61 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,70 USD belaufen. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,98 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Mrd. USD in den Büchern standen.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumMeistgelesen
