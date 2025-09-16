IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochabend im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 259,54 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 259,54 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 260,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 257,65 USD. Zuletzt wechselten via New York 230.524 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 296,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,09 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 27,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,70 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je IBM-Aktie an.

Am 23.07.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16,98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,77 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,16 USD fest.

