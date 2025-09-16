IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 259,17 USD.

Die IBM-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 259,17 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 259,17 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,65 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 67.613 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 296,10 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 14,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 203,61 USD am 01.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 21,44 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,70 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,16 USD je Aktie.

