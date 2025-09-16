DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.089 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Nachmittag zu

17.09.25 16:13 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 259,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
219,45 EUR 3,10 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 259,17 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 259,17 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,65 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 67.613 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 296,10 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 14,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 203,61 USD am 01.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 21,44 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,70 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,16 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen