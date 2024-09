IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 203,40 USD abwärts.

Die IBM-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 203,40 USD abwärts. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 203,02 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,08 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 159.519 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 205,95 USD markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 1,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 135,87 USD fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,79 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

IBM veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,74 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,48 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,77 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Am 15.10.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

