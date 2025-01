IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 216,23 USD.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 216,23 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 214,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,00 USD. Zuletzt wurden via New York 99.325 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 239,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (162,65 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 195,00 USD.

IBM ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 14,97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 14,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die IBM-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.01.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 27.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

