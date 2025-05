IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 256,45 USD abwärts.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 256,45 USD. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 256,30 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 257,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.240 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,30 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 3,84 Prozent zulegen. Bei 163,55 USD erreichte der Anteilsschein am 04.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 36,23 Prozent Luft nach unten.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,75 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,54 Mrd. USD im Vergleich zu 14,46 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte IBM am 23.07.2025 präsentieren. IBM dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 10,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

