IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von IBM zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die IBM-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 266,43 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 266,43 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 266,62 USD aus. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 265,35 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 266,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 245.941 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2025 auf bis zu 267,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 0,37 Prozent niedriger. Am 04.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,75 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 23.04.2025. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 10,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

