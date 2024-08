IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 194,93 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 194,93 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 194,72 USD. Mit einem Wert von 195,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 69.219 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Mit einem Zuwachs von 2,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,87 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,30 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,79 USD. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

IBM ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,74 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 15,77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15,48 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 15.10.2025.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,12 USD je Aktie.

