IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 282,83 USD.

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 282,83 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 282,83 USD. Bei 284,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 90.535 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 296,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 4,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 182,00 USD. Mit einem Kursverlust von 35,65 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,71 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.04.2025. Das EPS lag bei 1,12 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie eingefahren. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von IBM.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,94 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Erste Schätzungen: IBM präsentiert Quartalsergebnisse