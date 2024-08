IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

IBM im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 196,20 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 196,82 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 196,79 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 42.810 IBM-Aktien.

Am 13.03.2024 markierte das Papier bei 199,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,87 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,75 Prozent.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,79 USD aus. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

IBM gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,74 USD je Aktie verdient. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die IBM-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,12 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

