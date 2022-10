IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von IBM befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 135,06 EUR ab. Bei 133,18 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.108 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 141,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 4,21 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,35 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,59 Prozent.

IBM gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,41 USD je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,93 Prozent zurück. Hier wurden 14.107,00 USD gegenüber 17.618,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die IBM-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.01.2024.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2022 9,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

