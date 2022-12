IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Die IBM-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 133,66 EUR. Bei 134,24 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 133,40 EUR nach. Bei 133,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.897 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,91 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 104,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,78 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,93 Prozent auf 14.107,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.618,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 23.01.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,10 USD je Aktie belaufen.

