IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 220,38 USD ab.

Die IBM-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 220,38 USD abwärts. Bei 219,84 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,65 USD. Zuletzt wechselten via New York 95.382 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 224,14 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 135,87 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 38,35 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2023 mit 6,63 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,79 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je IBM-Aktie an.

Am 24.07.2024 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,99 USD gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,11 USD fest.

