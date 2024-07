IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 191,69 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 191,69 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 191,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 191,00 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 85.494 Aktien.

Bei 199,18 USD erreichte der Titel am 13.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 3,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (135,87 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 29,12 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,63 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,79 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je IBM-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.07.2024 vor. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,91 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

