Amazon-Aktie leichter: Amazon-Chef Bezos schlägt erneut Aktien los

Die Amazon -Aktie hat in diesem Jahr einen Höhenflug sondergleichen aufs Parkett gelegt. Dabei wurde der Aktienkurs nur kurzfristig von den wirtschaftlichen Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie belastet und hat nach dem Rücksetzer einmal mehr Anlauf genommen.

Bezos hat Amazon-Aktien im Wert von 3 Milliarden US-Dollar verkauft

Wie CNBC nun berichtet, scheint der Amazon-Gründer den hohen Aktienkurs dazu genutzt zu haben, um sein Vermögen in liquiden Mitteln weiter aufzustocken. Laut den Formularen der US-Börsenaufsicht SEC habe Bezos alleine in dieser Woche Amazon-Aktien im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar losgeschlagen. Doch das ist nicht der erste Aktienverkauf des 56-Jährigen in diesem Jahr. Im Februar waren es sogar über 4 Milliarden US-Dollar, die Bezos mit dem Verkauf von Amazon-Aktien seinem privaten Konto gutschreiben konnte.

Amazon-Aktie steigt und steigt

Alleine im laufenden Jahr konnte die Amazon-Aktie bisher fast 70 Prozent an Wert hinzugewinnen. Ihren Jahres-Tiefststand markierte die Aktie Mitte März, mitten im Corona-Crash bei unter 1.700 US-Dollar, allein seitdem ging es um rund 90 Prozent nach oben. Im NASDAQ-Handel am Donnerstag zeigt sich die Amazon-Aktie jedoch mit moderaten Abschlägen: Sie verliert 0,66 Prozent auf 3.184,00 US-Dollar.

Aktien-Höchststand erreicht?

Bezos könnte also den richtigen Ausstiegszeitpunkt gefunden haben, denn die Unsicherheiten werden nun wieder größer. In den USA sehen die "Big 4" - also Amazon, Apple, Facebook und Google - derzeit unsicheren Zeiten entgegen. Erst in der vergangenen Woche mussten die Konzernlenker vor dem US-Kongress ihre Marktmacht rechtfertigen.

Ob sich daraus noch ein Problem für den Onlinehändler entwickelt, bleibt abzuwarten.

