DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -3,4%Nas22.286 -1,2%Bitcoin75.114 -5,2%Euro1,1534 -0,1%Öl63,39 -0,4%Gold4.062 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen geben Gewinne ab -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wachstumsprognosen, Insider-Handel und Preissenkungen im Blick Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wachstumsprognosen, Insider-Handel und Preissenkungen im Blick
Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!

INDEX-FLASH: US-Börsen drehen klar ins Minus

20.11.25 19:34 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine kräftige Erholung am US-Aktienmarkt hat am Donnerstag nicht lange angehalten. Nach anfangs deutlichen Gewinnen rutschten die wichtigsten Indizes immer weiter ab. Zuletzt notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,30 Prozent im Minus bei 46.001 Punkten, während der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 0,93 Prozent auf 24.411 Punkte einbüßte. Nachdem beide Börsenbarometer schon zuletzt unter wichtige kurz- bis mittelfristige charttechnische Trendlinien gerutscht waren, droht nun ein Test der längerfristig bedeutsamen 100-Tage-Durchschnittslinie.

Wer­bung

Der Begeisterung über starke Zahlen des US-Technologiegiganten NVIDIA hatten zunächst auch Daten vom US-Arbeitsmarkt nichts anhaben können - obwohl diese die Erwartungen an eine erneute US-Zinssenkung im Dezember weiter sinken ließen, wie etwa die Analysten der Landesbank Helaba konstatierten. Doch dann bekamen die Anleger zunehmend Angst vor der eigenen Courage./gl/he