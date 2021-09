INDEX-MONITOR: Stellantis und BBVA im EuroStoxx 50 - Engie, Amadeus IT raus

NEW YORK/PARIS (dpa-AFX) - Der Anfang des Jahres aus Fiat Chrysler und PSA fusionierte Autokonzern Stellantis ist in den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) eingezogen. Zudem kehrte die spanische Großbank BBVA in die erste europäische Börsenliga zurück, wie der zur Deutschen Börse (Deutsche Börse) gehörende Index-Anbieter Qontigo Anfang September mitteilte. Die Änderungen werden zum heutigen Montag wirksam. Ihre Plätze räumen mussten im Gegenzug der französische Versorger Engie (Engie (ex GDF Suez)) sowie der Buchungssystemanbieter für Fluggesellschaften Amadeus IT, der schwer unter der Corona-Krise gelitten hat. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./mis/ck/ngu