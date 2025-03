Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 befand sich heute im Aufwind.

Am Freitag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,74 Prozent auf 20.201,37 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,185 Prozent leichter bei 20.015,62 Punkten, nach 20.052,63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19.736,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.253,22 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3,76 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.491,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21.622,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 18.297,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 sank der Index bereits um 3,69 Prozent. Bei 22.222,61 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 19.736,81 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 8,64 Prozent auf 194,96 USD), Arm (+ 6,47 Prozent auf 125,55 USD), Palantir (+ 5,53 Prozent auf 84,91 USD), Axon Enterprise (+ 5,43 Prozent auf 526,40 USD) und Enphase Energy (+ 4,96 Prozent auf 61,63 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Costco Wholesale (-6,07 Prozent auf 964,31 USD), Strategy (-5,57 Prozent auf 287,18 USD), Atlassian (-4,71 Prozent auf 238,86 USD), CrowdStrike (-4,09 Prozent auf 333,50 USD) und Intuitive Surgical (-3,77 Prozent auf 518,26 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 70.674.841 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,261 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net